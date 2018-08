Germania: tagliato il fratello di Pogba perché in sovrappeso

15/08/2018

Non è un bel periodo per Mathias Pogba, fratello maggiore di Paul, attualmente senza contratto dopo aver subito un grave infortunio. Il calciatore della Guinea è stato tagliato dal KFC Uerdingen 05, squadra di terza divisione tedesca, perché in sovrappeso. "E' venuto e se n'è andato, Mathias non poteva aiutare la squadra, attualmente non è in buona forma" ha detto l'allenatore Stefan Kraemer al quotidiano tedesco 'Bild'.