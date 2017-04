Genoa: addio a Mandorlini, torna Juric Preziosi ha deciso per un nuovo cambio in panchina

10 aprile 2017

Andrea Mandorlini non il più l'allenatore del Genoa. Preziosi ha deciso per l'esonero e il ritorno sulla panchina del Genoa di Ivan Juric, cacciato il 19 febbraio dopo lo 0-5 di Pescara. All'attuale tecnico, che ha conquistato solo 4 punti in 6 partite, è stata fatale la sconfitta di Udine, la quarta di fila dopo Sampdoria, Milan e Atalanta, con 10 gol al passivo e nessuno all'attivo. Il croato dirigerà il suo primo allenamento nel pomeriggio.

Mandorlini, che è stato esonerato nella mattinata di lunedì, ha ricevuto i dettagli dal ds Mario Donatelli a Pegli. L'allenamento, per questo motivo, è stato spostato nel pomeriggio e sarà diretto da Ivan Juric.

IL GENOA CONGEDA MANDORLINI Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Andrea Mandorlini insieme ai suoi più stretti collaboratori, il vice Alberto Maresi e l’assistente Mauro Marini. La società esprime i propri ringraziamenti per la dedizione prestata, rivolgendo i migliori auspici per il proseguimento del percorso professionale.

E RIABBRACCIA JURIC Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver richiamato alla conduzione della prima squadra il tecnico Ivan Juric, in aggiunta al vice allenatore Alberto Corradi e al collaboratore Stjepan Ostojic. L’incarico conferito è esecutivo a partire dalla data odierna con il primo allenamento in programma al Centro Sportivo G. Signorini.

JURIC: "TORNATO A CASA" Queste le parole di Ivan Juric prima di entrare nuovamente a Pegli e allenare i rossoblù: "Son tornato a casa. È un momento di difficoltà, mi sento carico e determinato a migliorare la situazione. Abbiamo bisogno di guardare avanti e uscire da questa situazione. Dobbiamo essere positivi, battagliare e dimostrare che si può fare molto meglio. Penso che se siamo in questa situazione abbiamo tutti commesso errori, bisogna lasciarsi andare, dare tutto e non pensare a niente. Dobbiamo dare il massimo, giocare con il cuore e tirarci fuori da questa situazione. Servono i giocatori e il pubblico, in questo momento di difficoltà bisogna dimostrare di essere genoani davvero. Mi auguro che i tifosi capiscano e ci aiutino in queste settimane. Non c’è niente da pensare quando ti chiama il Genoa, per me è il massimo allenare qui. Al di là di tutto è un onore. Ho fatto tante riflessioni e in questo momento è tempo di guardare al futuro e pensare a fare bene. Penso alle sette partite, penso alla Lazio e il resto non mi interessa. Sono convinto che ritroveremo l’anima del Genoa".

PRIMO ALLENAMENTO BLINDATO Pegli blindata per il primo allenamento di Juric. L'allenamento è iniziato poco dopo le 15 e prima il capitano Burdisso ha parlato con uno dei leader storici della gradinata nord.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X