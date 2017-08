Fiorentina: ufficiale Gil Dias dal Monaco

15 agosto 2017

Altro colpo di mercato per la Fiorentina, che ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno offensivo Gil Dias, classe 1996, con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. Il portoghese proviene dal Monaco , con cui ha debuttato domenica scorsa in Ligue 1. "Sono molto felice e orgoglioso di indossare la maglia di un club così storico. Grazie AC Fiorentina!", il messaggio del giocatore attraverso la sua pagina Facebook.

Nella scorsa stagione ha giocato Gil Dias con la maglia del Rio Ave in Portogallo disputando 39 partite collezionando 8 reti e 7 assist. Vanta due presenze con la Nazionale Under 20 del suo paese. In giornata le visite mediche. Intanto è countdown per l'arrivo a Firenze di Giovanni Simeone dal Genoa: firmerà un contratto quadriennale a 1,5 milioni a stagione. Costo dell'operazione 18 milioni più bonus. Giovedì è prevista l'ufficialità.