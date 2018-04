Fiorentina: fumata bianca per Benalouane

1 febbraio 2016

E' stata un'autentica corsa contro il tempo a Firenze per un innesto in difesa. Paulo Sousa è stato accontentato con l'acquiato di Benalouane, che ha cambiato idea dopo un iniziale no alla Viola perché non gradiva la soluzione del prestito, preferendo una cessione a titolo definitivo



I dirigenti viola erano corsi ai ripari, prima sondando Stendardo (trattativa subito saltata) e poi con il ritorno di fiamma per De Maio. Anche con il Genoa la trattativa non è andata a buon fine perché il club di Preziosi voleva l'obbligo di riscatto, soluzione non gradita ai toscani.



Ma la difesa non era l'unico reparto da puntellare in casa Fiorentina. La Viola ha piazzato infatti un colpo a centrocampo. Dall'Udinese arriva in prestito Panagiotis Kone, che finora ha trovato poco spazio con Colantuono e potrebbe rilanciarsi a Firenze.