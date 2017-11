Fiorentina: Chiesa rinnova fino al giugno 2022

18 novembre 2017

La Fiorentina manda dunque un importante messaggio alle pretendenti di Chiesa: un nuovo contratto in cui non è stata inserita nessuna clausola rescissoria. In caso di offerte sarà così il club viola a valutarle e a fissare il prezzo del giocatore. Psg, Inter e Napoli sono avvisate. I francesi avrebbero già iniziato l'offensiva: lo sceicco qatariota - secondo la Nazione di Firenze - ha spedito nei giorni scorsi alcuni suoi emissari in Italia per parlare con Enrico Chiesa, padre-agente del gioiellino viola. Dal canto suo l'Inter avrebbe già pronta un'offerta di 50 milioni per la Fiorentina e un contratto di 5 milioni a stagioni per l'attaccante. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha dichiarato apertamente di volere Chiesa.