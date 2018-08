Chelsea, Courtois a Sarri: voglio il Real Madrid

06/08/2018

Adesso sì, il problema portiere al Chelsea è Real...e. Perché Thibaut Courtois è tornato dalle vacanze e per la prima volta ha incontrato il suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri. E, come riporta ESPN, le sue parole sono state: voglio essere ceduto al Real Madrid. Una riunione attesa e prevista, quella del portiere belga con il tecnico italiano e dall'esito per nulla sorprendente. La pressione dei blancos sul numero 1 non si è mai allenatata ed ecco che ora il portiere è uscito allo scoperto.



Il fatto è che di tempo non ce n'è molto: giovedì chiude il mercato inglese, quindi il Chelsea avrebbe davvero pochissimo tempo per comprare un sostituto e cautelarsi, mentre il Real ha tempo fino al 31 agosto per acquistare Courtois. Di sicuro l'avventura di Maurizio Sarri al Chelsea è iniziata con più problemi del previsto. Non solo la sconfitta nella Community Shield contro il Manchester City , ma anche un certo immobilismo sul mercato da parte dei Blues (Jorginho unico colpo).



Per Courtois l'offerta è di 35 milioni, dato che il suo contratto con i Blues è in scadenza nel 2019. Così il Chelsea si ritroverà con Wilfredo Caballero e Robert Green in rosa. Il primo è reduce da un Mondiale a dir poco disastroso con l'Argentina, il secondo a 38 anni è arrivato da poco a parametro zero dopo non aver mai giocato nell'ultima stagione con la maglia dell'Huddersfield Town. Un bel problema a 72 ore dalla gong del mercato.



Sarri ha chiamato il fedelissimo Pepe Reina che, però, preferirebbe al Milan a giocarsi le sue carte con Donnarumma. I Blues, in caso, hanno anche pronta un'offerta da 8 milioni di euro per i rossoneri che significherebbe una plusvalenza pura per lo spagnolo arrivato a parametro zero dal Napoli. Sul mercato non c'è molto di meglio, Abramovich dopo aver inseguito invano Alisson dovrà trovare una soluzione per regalare una guardiano della porta affidabile al tecnico toscano.



HAZARD COME COURTOIS? SARRI NON CI STA

Anche Eden Hazard è nel mirio del Real Madrid che vorrebbe fare un pacchetto completo con Courtois, ma qui il Chelsea ha eretto un muro per ora invalicabile. Il trequartista belga è considerato in pole per sostituire Cristiano Ronaldo e sarebbe ben contento di approdare ai Blancos, ma per Sarri è incedibile. Pure lui oggi è atteso a Londra dove parlerà, questa volta faccia a faccia, con il nuovo allenatore. Per l'ex Napoli il numero 10 è il punto fermo della squadra.