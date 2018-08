Community Shield: Guardiola batte Sarri, trionfa il City

05/08/2018

A Wembley il Chelsea (vincitore dell'ultima Fa Cup) di Sarri sfida il Manchester City di Guardiola (che ha dominato l'ultima Premier League) per il Community Shield, ossia la Supercoppa che inaugura la stagione ufficiale del calcio inglese. Per la sua prima uscita in partite ufficiali con i Blues, Sarri piazza tra i pali Caballero, una difesa a quattro con Azpilicueta, Rudiger, David Luiz e Marcos Alonso. Centrocampo a tre con Jorginho regista, Fabregas e Barkley ai suoi fianchi e un tridente con Pedro, Morata e il talento Hudson-Odoi. Dall'altro lato Guardiola schiera Bravo tra i pali e una difesa a quattro con da destra Walker, Stones, Laporte e Mendy. Mediana a tre con Foden, Fernandinho e Bernardo Silva. Attacco con Sané, Aguero e Mahrez. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, il risultato si sblocca al 13' con il Manchester City con una bella percussione personale di Foden che arriva fino al limite per servire Aguero, bravo a portarsi la palla sul sinistro per esplodere un diagonale ad incrociare che non lascia scampo a Caballero. Si tratta del gol numero 200 realizzato da Aguero con la maglia del City. Fino alla pausa non si registrano altre emozioni.



La ripresa si apre con Guardiola che sostituisce Sané con Gundogan, ed è proprio il City a sfiorare il raddoppio ancora con Aguero che stavolta, però, si divora un gol praticamente fatto. Il raddoppio arriva al 58' e lo firma l'argentino che si fa perdonare l'errore precedente: Stones ruba una palla e dà il via al contropiede del City condotto poi da Bernardo Silva, palla per Aguero che di prima, stavolta con il destro, non lascia scampo a Caballero sorprendendolo sul primo palo: 2-0 City e Chelsea tramortito. I Blues non riescono a creare pericoli e le poche occasioni per accorciare le distanze vengono respinte dalla difesa del City, mentre Aguero sfiora il tris al 72'. Triplice fischio arriva il primo trofeo della stagione per il Manchester City di Guardiola.