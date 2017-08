Il Monaco su Vietto: molla Belotti?

23 agosto 2017

C'è Luciano Vietto tra il Gallo Belotti e il Monaco . Dando praticamente per scontato il passaggio di Mbappé al Psg - l'operazione si formalizzerà a ore -, il club del Principato sembrava essere piombato con decisione sul giocatore del Torino. Nelle ultime ore, però, forse spaventato dalla clausola rescissoria da 100 milioni di Belotti , il Monaco avrebbe deciso di virare su Vietto, reduce dall'esperienza al Siviglia ma di ritorno all'Atletico Madrid dove, con Simeone, potrebbe non trovare lo spazio desiderato.

Vietto, che nelle scorse settimane è stato nel mirino della Sampdoria, interessa anche al Valencia di Marcelino, che lo ha avuto a disposizione nel Villarreal. Mbappé, oltre al PSG, piace anche ad altri top club europei, come Real Madrid e Manchester City. La società parigina, tuttavia, sembra essere nettamente in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.



Riguardo Vietto, Atletico Madrid e Monaco buoni rapporti, dopo i trasferimenti di Falcao e Carrasco, Vietto pertanto potrebbe essere il prossimo a cambiare maglia da un club all'altro.