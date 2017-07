Hernanes, addio Cina: torna al San Paolo

19 luglio 2017

Hernanes torna al San Paolo, dove è cresciuto e si è fatto conoscere al grande calcio. Lo ha annunciato il club brasiliano sul suo profilo Twitter, ufficializzando il colpo di mercato. Dopo soltanto cinque mesi, si conclude dunque l'avventura cinese all'Hebei China Fortune del centrocampista. In Cina Hernanes ha giocato soltanto sei partite e segnato un gol. In Serie A il "Profeta" ha vestito invece la maglia di Lazio, Inter e Juve.