La Juve, Sarri e le mozzarelle. Di bufala

9 febbraio 2017

"Sarri alla Juve? Non è il caso di smentire una bufala. Quella serve per fare ottime mozzarelle". La battuta non è male, la pronuncia Alessandro Pellegrini, che è l'agente di Maurizio Sarri e tanto vale prenderla così com'è senza andare oltre a indagare sulla fonte della notizia e sul futuro del tecnico del Napoli, che pensa solo al Napoli e alla magnifica ossessione che si chiama Santiago Bernabeu. Un sogno.



Che poi la Juve abbia pensato, pensi o penserà a Sarri è un fatto che fa parte del mare di calciomercato che ogni giorno riempie giornali e tivu e passione dei tifosi. Che male ci sarebbe se la Juve dovesse pensare a Sarri? Il "Tempo" l'ha scritto, l'agente di Sarri ne ha subito corredato i contorni con l'effetto-mozzarella, il futuro oggi si chiama Real Madrid-Napoli e in prospettiva la lunga vita di Sarri con De Laurentiis e il Napoli: AdL non ha altri progetti e, crediamo, nemmeno Sarri. E la Juventus oggi si specchia in Max Allegri, a fine stagione si vedrà.