Inter: Erkin è fatta, contratto fino al 2020

13 aprile 2016

Caner Erkin ha detto sì all'Inter, accettando l'offerta di 2,5 milioni di euro a stagione, per 4 stagioni. Erkin è un esterno di sinistra, difensore e centrocampista, che va a colmare una lacuna nel progetto Inter 2016-2017, affidato -fino a prova contraria- a Mancini. Prenderà il posto di Telles, con Nagatomo prima alternativa (il giapponese ha rinnovato ilm contratto con l'Inter fino al 2020): il brasiliano a luglio sarà sul mercato.

Di Erkin, 27 anni, aveva parlato Mancini, una ventina di giorni fa: "Lo conosco bene, è un bravo calciatore". Erkin gioca nel Fenerbahce, che però l'ha messo fuori squadra (o fuori rosa) proprio per il suo rifiuto di prolungare il contratto che scade il prossimo 30 giugno. L'Inter ha accelerato i tempi chiudendo l'accordo in queste ore, per respingere l'offensiva del Liverpool. Erkin, a scadenza di contratto, arriva a costo zero.