Calciomercato a costo zero: Balotelli, Robben, Fellaini, Can, Badelj e gli altri Tutti i migliori affari tra i giocatori in scadenza a giugno

11 maggio 2018

Nel calcio c'è aria di mercato estivo. Le stagioni non sono ancora terminate ma tutti cominciano a guardarsi intorno. I problemi economici impensieriscono le società ma quest'anno il mercato low cost riserva grandi sorprese. Balotelli, Fellaini, Max Meyer ed Emre Can potrebbero arrivare in Italia come affari a parametro zero, ma si liberano a giugno anche Arjen Robben, Jack Wilshere, Asamoah, Lichtsteiner e Badelj.

De Vrij, l’Inter è stata una delle prime ad aggiudicarsi uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Sono tanti i nomi caldi che a giugno saranno liberi perché hanno deciso di non rinnovare con i rispettivi club di appartenenza o perché cercano l’ultima occasione della carriera. Tra questi ultimi Samir Nasri, Jackson Martinez, Antonio Cassano e Mirko Vucinic sono già svincolati e potrebbero far comodo a diverse squadre italiane. Con l’acquisto di, l’Inter è stata una delle prime ad aggiudicarsi uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Sono tanti i nomi caldi che a giugno saranno liberi perché hanno deciso di non rinnovare con i rispettivi club di appartenenza o perché cercano l’ultima occasione della carriera. Tra questi ultimi Samir, Jackson, Antonioe Mirkosono già svincolati e potrebbero far comodo a diverse squadre italiane. Il calciomercato estivo sarà ricco di affari a parametro zero, che permettono a tutti di sognare. C’è chi dice che Mario Balotelli sarà la stella viste le ultime due ottime stagioni in Francia e la sua volontà di tornare in Italia. Rimanendo nel reparto, occhi puntati anche sul brasiliano Bernard, in scadenza con lo Shakhtar, André-Pierre Gignac, l’attaccante 32enne del Tigres che le voci hanno avvicinato alle fila della Juve, Amin Younes, classe ’93 che avrebbe accordi con il Napoli ma sarebbe più vicino al Wolfsburg, Abel Hernandez, attaccante dell’Hull City che piace a Fiorentina e Sampdoria, e Arjen Robben, che aspetta il rinnovo con il Bayern Monaco per un altro anno come è successo a Franck Ribéry. Il calciomercato estivo sarà ricco di affari a parametro zero, che permettono a tutti di sognare. C’è chi dice chesarà la stella viste le ultime due ottime stagioni in Francia e la sua volontà di tornare in Italia. Rimanendo nel reparto, occhi puntati anche sul brasiliano, in scadenza con lo, André-Pierre, l’attaccante 32enne del Tigres che le voci hanno avvicinato alle fila della Juve, Amin, classe ’93 che avrebbe accordi con il Napoli ma sarebbe più vicino al Wolfsburg,, attaccante dell’Hull City che piace a Fiorentina e Sampdoria, e, che aspetta il rinnovo con il Bayern Monaco per un altro anno come è successo a Franck Ribéry.

Potrebbe trovare spazio in Italia Marouane Fellaini, il centrocampista del Manchester United che piace a Milan, Roma e Juve. Proprio la società bianconera lascerebbe andare Kwadwo Asamoah e Stéphan Lichtsteiner (Borussia Dortmund?), ma avrebbe già messo le mani su Emre Cam, centrocampista classe ’94 in scadenza col Liverpool, e su Yohan Cabaye, classe ’86 del Crystal Palace. In scadenza anche Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli (verso il rinnovo annuale), Milan Badelj della Fiorentina (cui è stato proposto un prolungamento), Alessio Cerci e Perparim Hetemaj del Chievo, Nicolas Burdisso e Cristian Molinaro del Torino, Goran Pandev e Nicolas Spolli del Genoa. Ha salutato la Sampdoria Ivan Strinic, terzino 30enne approdato in casa Milan così come Pepe Reina, il portiere in testa alla classifica dei migliori giocatori a parametro zero stilata dal CIES Football Observatory. La lista include calciatori provenienti dai cinque maggiori campionati europei ed è stata confezionata in base a un algoritmo che tiene conto della produzione e dell’efficienza nelle diverse aree di gioco. Tra i migliori cinquanta low cost anche Jack Wilshere, che attende il rinnovo con l’Arsenal, Max Meyer dello Schalke 04 che piace a Milan e Atlético Madrid, Sanjin Prcić del Rennes.

Grandi affari anche nel reparto arretrato, dove è in dubbio il futuro di Luke Shaw, 23enne del Manchester United ai ferri corti con Mourinho e quindi poco propenso al rinnovo, e di Diego Reyes, difensore del Porto in cerca di riscatto che piace a Lotito per sostituire De Vrij. Cerca alloggio anche Marcio Rafinha, che a giugno saluterà il Bayern Monaco. Potrebbe prenotare un biglietto per l’Italia Pau Lopez, portiere dell’Espanyol corteggiato da Torino e Napoli, che sarà libero a giugno così come i suoi colleghi Marwin Hitz dell’Augsburg, Wayne Hennessey del Crystal Palace, Lukas Hrádecký del Francoforte, Joel Robles dell’Everton e Yoan Cardinale del Nizza.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X