Gasperini conferma: "Spinazzola vuole tornare alla Juve"

12 agosto 2017

Ci pensa Gasperini in persona a spiegare che Leonardo Spinazzola è diretto alla Juventus . Lo strappo del giocatore, che si è autoescluso dalle amichevoli dell'Atalanta, è un gesto che lo indirizza verso Torino, per il dispiacere del tecnico dei bergamaschi, che non risparmia qualche frecciata: "Ultimamente ci sono situazioni in cui sono i calciatori a decidere , insieme alle persone che ruotano loro attorno. Spinazzola sa come la penso e mi dispiace per lui. Nel calcio capita che un allenatore faccia dei piani, poi bisogna chiedere alle società: comunque che tornasse in anticipo alla Juventus era un'eventualità che avevo previsto ".

IL TRIANGOLO CON IL GENOA PER PORTARE SPINAZZOLA A TORINO

Il triangolo no, i tifosi dell'Atalanta non l'avevano considerato. E quello che sta sorgendo tra i nerazzurri, il Genoa e la Juventus. Per rendere meno amaro l'addio di Spinazzola (era in prestito fino al 2018) a Gasperini, infatti, l'Atalanta vuole acquistare dal Genoa Laxalt. Che però è valutato 15 milioni: la Juve potrebbe aiutare a risolvere la situazione.



La situazione per quanto intricata è piuttosto chiara. La volontà di Leonardo Spinazzola, prodotto del vivaio juventino in prestito per la seconda di due stagioni all'Atalanta, è di vestire la maglia bianconera. L'Atalanta però non vuole perdere un altro prezzo pregiato dello scacchiere d'Europa senza prima poter dare a Gasperini una giusta garanzia tecnica e tattica. Figura che il tecnico nerazzurro ha individuato in Laxalt del Genoa, uruguayano per cui c'è da vincere la concorrenza della Fiorentina che - per ammissione dell'agente del giocatore - ha offerto ai rossoblù 13 milioni di euro. Il Grifone ne chiede 15 forte dell'interesse di Roma e Liverpool.



In questa distanza minima entra in gioco la Juventus che, stando alle ultime ricostruzioni, potrebbe imbastire il trasferimento del giocatore all'Atalanta aiutando gli orobici a pagare parte del cartellino con una sorta di indennizzo per il ritorno di Spinazzola alla casa base. Un triangolo che metterebbe all'angolo la Fiorentina, interessata all'uruguaiano, ma per il quale l'agente del giocatore, Vincenzo D'Ippolito, ha già ammesso di essere in trattativa.