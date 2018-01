Formula E, Santiago del Cile:

Il circuito non è nuovo solo per la metropoli e per i suoi sei milioni di abitanti, ma anche per i piloti; anche se, virtualmente, c’è modo di prepararsi. Il simulatore infatti nella Formula E gioca un ruolo fondamentale, non solo per provare i set up delle vetture, ma anche per imparare il tracciato, visto che prima del fatidico shakedown (la prova generale effettuata il giorno prima della gara) nessuno potrà scendere in pista con la propria monoposto!



Un tracciato molto diverso da quello che abbiamo visto in Marocco: per certi versi è più simile a quello di Hong Kong, ma è più largo, più lungo e offre più opportunità di sorpasso. Poche curve veloci, tante staccate, un tornante insidioso e una curva a raggio costante piuttosto ampia, dove le vetture più bilanciate faranno la differenza.



Santiago, poi, non teme il freddo: le temperature intorno a mezzogiorno superano i 30 gradi, un bene per il grip delle gomme, ma una dura prova per le batterie. Come sappiamo, infatti, il regen (il sistema che permette di rigenerare energia in frenata) fa alzare parecchio la temperatura delle batterie: in questo caso sono avvantaggiate le vetture che dispongono di un software efficiente per gestirlo. Mahindra, DS e Renault hanno dimostrato di aver le qualità per brillare, ma non dimentichiamoci che Audi, che ha avuto un inizio stagione sfortunato, possiede l’auto giusta per rimescolare le carte in gioco.



Quindi non perdetevi la Formula E in diretta di sabato 3 febbraio su Italia2 e in streaming su SportMediaset.it:

- Qualifiche dalle 16:00

- Gara dalle 19:30



Per scrivere alla cabina di commento: #FEsportmediaset #BelliCarichi