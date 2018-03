Formula E: la programmazione tv dell'E-Prix di Città del Messico

1 marzo 2018

E' Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro lo spettacolare mondiale “Formula E”: il Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) potrà essere visto in diretta per le prossime tre stagioni, con un’opzione sulle successive tre, solo su Italia 1 e Mediaset Italia 2. Sabato 3 marzo 2018 si torna in pista con il quarto E-Prix stagionale, tra le vie della capitale messicana Città del Messico. Le telecronache sono affidate a Nicola Villani e a Francesco Neri. Italia 1 e Mediaset Italia 2 trasmetteranno in esclusiva in chiaro qualifiche e gare di tutti i weekend motoristici dell’intero calendario di Formula E. Inoltre, su Sportmediaset.it, diretta streaming su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) e nuova sezione con info e contenuti inediti sul campionato. Il mondiale, giunto alla sua quarta stagione, è composto da 14 prove che fino a luglio 2018 vedranno i bolidi elettrici sfrecciare nelle vie delle più suggestive città di tutto il mondo, tra cui Roma. L’E-Prix di Roma si correrà sul circuito cittadino realizzato intorno al quartiere dell’EUR il 14 aprile 2018 e sarà trasmesso in diretta e in alta definizione su Italia 1, che in quell’occasione e per gli E-Prix di Parigi, Berlino e Zurigo, allestirà uno studio sul posto.