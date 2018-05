Formula E, Filippi torna sulla NIO per l'E-Prix di Berlino

4 maggio 2018

Luca Filippi tornerà al volante della NIO nell'E-Prix di Berlino del prossimo 19 maggio. Il pilota italiano riprenderà il suo posto al fianco di Oliver Turvey dopo che la sua vettura era stata affidata al cinese Ma Qing Hua in occasione della gara di Parigi. Filippi, che aveva corso l'ultima volta il 14 aprile nella gara di casa a Roma, è attualmente al 20° posto nel mondiale, con un solo punto conquistato in 7 manches.

Il team NIO, in Francia, aveva esercitato il proprio diritto di effettuare un cambio pilota prima dei tre round conclusivi della stagione, affidando la monoposto al pilota di riserva Ma, nel cui accordo con la scuderia cinese era prevista almeno una gara in stagione. Un evento comunque non indimenticabile per Ma, che ha chiuso l'E-Prix di Parigi al 17° e ultimo posto dopo un problema all'inverter sulla griglia che ha condizionato tutta la sua gara.