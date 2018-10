Formula E, Felix Da Costa padrone della seconda giornata a Valencia

17/10/2018 di LUCA BUDEL

E' nel segno della BMW la seconda giornata di test sul circuito di Valencia. Felix Da Costa è stato l'unico pilota capace di scendere sotto il minuto e 17 secondi, staccando di quattro decimi la Techeetah del campione del mondo Jean-Eric Vergne. Pare la conseguenza dell'ingresso ufficiale della casa tedesca in Formula E, laboratorio fondamentale per la BMW per trasferire soluzioni tecnologiche alla produzione di serie.



Felipe Massa ha chiuso alla piazza otto, dispensando sorrisi, che sottolineano i suoi progressi al volante della Venturi. In mattinata ha finalmente debuttato sulla Dragon Antonio Fuoco. L'allievo della Ferrari Academy ha impressionato positivamente per la velocità di apprendimento, ma il suo nome resta in ballottaggio con quello del tedesco Maximilian Gunther, che in questa stagione sta correndo con Fuoco in Formula 2.



Nel pomeriggio tutte le macchine sono scese in pista simulando una gara. E' stato sperimentato l'attack mode, un'iniezione supplementare di energia per favorire i sorpassi. Durante l'esibizione Daniel Abt ha distrutto la sua AUDI andando a sbattere con la chicane provvisoria in fondo al rettilineo.