Formula E: a Monaco si correrà sullo stesso tracciato della F1

29 marzo 2018

La Formula E come la Formula 1. Nel 2019 con l'arrivo della Gen2 a Monaco le vetture elettriche correranno sullo stesso tracciato utilizzato da Hamilton e soci. L'EPrix di Montecarlo diventa "originale" grazie alla potenza delle nuove vetture che toccheranno i 280 km/h e avranno una carica più lunga. Nel 2015 e nel 2917 l'EPrix si è corso sempre per le vie del Principato ma su un percorso ridotto a 1,765 km, mentre dal prossimo anno Buemi e compagni saranno impegnati su 3,337 km.



Il Principe Alberto di Monaco ha promosso la Formula E: "Penso sia molto importante che la Formula E possa applicare la sua tecnologia alle vetture di tutti i giorni, proprio come la Formula 1 è una sorta di banco di prova per migliorare le macchine stradali. Il fatto che le batterie dureranno l’intera gara testimonia questo sviluppo. Se ci saranno davvero l’interesse e gli investimenti, si potranno avere vetture davvero performanti.Penso che ci sia spazio sia per la F1 che per la Formula E. Ci vorranno un po’ di anni, ma sicuramente, in termini di interesse, la Formula E diventerà pian piano una rivale della F1, soprattutto se piloti famosi arriveranno nel campionato", ha detto all'Independent.