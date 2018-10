Formula E, Massa: "Belissima sfida, c'è tanto da imparare"

17/10/2018

Felipe Massa è tra i più ricercati nei box di Valencia, dove la Formula E sta testando le nuove vetture in vista della stagione 2018/19 (in esclusiva Mediaset): per l'ex Ferrari, ora al Team Venturi, si tratta di un nuovo inizio. "Una bellissima sfida, di quelle che mi piacciono - conferma il brasiliano alla nostra inviata Anna Capella -. Non conosco neanche una delle piste in cui correremo e sto scoprendo la vettura: dovrò farlo in fretta cercando anche di divertirmi".