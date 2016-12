Sollievo Ecclestone, liberata la suocera rapita in Brasile

1 agosto 2016

Si è chiusa con un lieto fine, dopo una prigionia durata quasi 10 giorni, la vicenda della signora Aparecida Schunck suocera del patron della Formula Uno Bernie Ecclestone rapita nove giorni fa in Brasile e liberata nelle scorse ore dalla polizia. Secondo fonti delle forze dell'ordine non sarebbe stato pagato alcun riscatto e due rapitori più l'ideatore del sequestro sarebbero stati arrestati durante il blitz per liberare la donna 67enne.