Rosberg, selfie d'addio a 300 km/h

22 dicembre 2016

Dopo il clamoroso ritiro, Nico Rosberg ha salutato la Mercedes e i suoi tifosi con un autoscatto da brividi. Nel corso dell'ultimo giro in pista a bordo della sua "W07", il pilota tedesco si è infatti scattato alcuni selfie a 300 km/h. Un modo molto particolare e rischioso per chiudere la sua carriera al volante e immortalare per sempre la monoposto che gli ha consentito di diventare campione del mondo.