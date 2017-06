Red Bull, Verstappen: "E' il miglior venerdì della stagione"

23 giugno 2017

E' cominciato nel migliore dei modi il weekend di Baku per Max Verstappen : "A parte l'ultimo giro (in cui è finito contro le barriere, ndr), è stata una giornata positiva - dice l'olandese dopo aver ottenuto il miglior tempo al termine della prima giornata di prove libere del GP d'Azerbaigian -. Ha funzionato tutto benissimo, ho avuto ottime sensazioni fin dal primissimo giro. Possiamo essere piuttosto contenti".

Il pilota della Red Bull spiega le sue sensazioni: "Miglior venerdì della stagione per la Red Bull? Assolutamente sì, essere primi senza un giro ideale o almeno non perfetto, considerato che ho trovato la virtual safety car e che ho faticato a mettere le gomme in temperatura, è sicuramente positivo. Abbiamo anche avuto un piccolo aggiornamento al motore che è sempre positivo".