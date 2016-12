Mercedes, Hamilton: "Una stagione difficile"

16 aprile 2016

Periodo nero per Lewis Hamilton. Nel Q1 la sua Mercedes ha avuto problemi al sistema Ers e non è riuscito a fare un giro cronometrato così partirà ultimo: "E' una stagione difficile, ma bisogna cercare qualcosa di positivo nei momenti negativi. Spero di riprendermi...". Il campione del mondo pensa positivo: "Sono cose che capitano, un po' di sfortuna. Non ho brutte sensazioni, mi sarebbe piaciuto fare una bella qualifica".