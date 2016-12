La Manor lascia la Ferrari e passa alla Mercedes

1 ottobre 2015

Grande cambiamento per la Manor che lascia la power unit Ferrari per passare a quella della Mercedes. E' stato infatti ufficializzato il cambio di motore a partire dalla prossima stagione. Il team britanicco sta correndeo questo campionato con la power unit 2014 della casa di Maranello e non ha ottenuto nessuno risultato rilevante (0 punti in classifica). Una svolta importante per la Manor che, forse, aumenterà la sua competitività.