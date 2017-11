L'Alfa Romeo torna in Formula Uno Partnership con la Sauber: marchio sia nei motori che come sponsor principale

29 novembre 2017

L'Alfa Romeo torna in Formula 1: la Sauber ha annunciato una nuova partnership pluriennale con il marchio del Biscione, che scatterà dalla stagione 2018. I motori Ferrari della scuderia svizzera saranno dunque marchiati dal 2018 come Alfa Romeo, che sarà anche lo sponsor principale del team, il cui nome diventerà Alfa Romeo Sauber F1 Team. Per il marchio di proprietà della FCA un ritorno nel grande circus dopo 30 anni.

Un marchio storico, sia come casa costruttrice che come fornitore di motori, fa il suo rientro in Formula Uno. L'Alfa Romeo ha vinto i primi due Mondiali nel 1950 e nel 1951 con Nino Farina e il mitico Juan Manuel Fangio. Nel 1952 l'addio alle corse per la crescente concorrenza di altre scuderie, tra le quali la Ferrari. Il primo ritorno nel grande circus dal 1961 al 1979 come fornitore di motori a scuderie minori. Sempre nel 1979 l'Alfa partecipò al Mondiale nella duplice veste di fornitore e costruttore. Il periodo fino al 1985 fu avaro di successi (nessun GP vinto e solo due pole position).



Dal 1983 al 1988 (anno di addio alle corse) il marchio del Biscione è legato alla scuderia Osella, per la quale produsse motori sia aspirati che sovralimentati.

MARCHIONNE E' RAGGIANTE Il presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, commenta così il ritorno dell'Alfa Romeo nel grande circus. "È un passo significativo nella ristrutturazione del marchio Alfa Romeo, che tornerà in F.1 dopo un'assenza di oltre 30 anni: è un marchio storico che ha contribuito a fare la storia di questo sport, che si unirà ad altre case automobilistiche presenti in Formula 1 e che beneficerà anche della condivisione di tecnologia e know-how strategico con un partner di esperienza indiscussa come la Sauber. Gli ingegneri ei tecnici dell'Alfa Romeo, che hanno già dimostrato le loro capacità con Giulia e Stelvio, i modelli appena lanciati, avranno l'opportunità di mettere questa esperienza a disposizione del team Sauber e i tifosi dell'Alfa Romeo avranno l'opportunità di supportare una casa automobilistica determinata a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nella sua storia sportiva unica e leggendaria".

