Gp Italia, Maroni: "Al 99,9% Monza è salva"

5 settembre 2015

"ACCORDO ENTRO FINE ANNO, SERVONO SOLDI"

"Abbiamo garantito a Ecclestone che vogliamo chiudere l'accordo e lo faremo entro la fine di quest'anno. Lui - ha raccontato Maroni - ha detto 'ok, vi aspetto, non faccio nulla fino ad allora'. Adesso ci mettiamo al lavoro per trovare la differenza" fra la richiesta della Formula Uno e l'offerta degli organizzatori del Gp di Monza.



"La Regione ha confermato l'impegno di 70 milioni in 10 anni e ci sono le risorse messe dalla società, ma non basta: dobbiamo trovare uno sponsor privato o un'istituzione o il governo che colmi il gap. Se Renzi staccherà l'assegno, no problem, altrimenti risolveremo comunque il

problema".