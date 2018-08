Formula 1, ufficiale: Carlos Sainz in McLaren nel 2019

16/08/2018

"Molto contento e orgoglioso di poter annunciare che sarò pilota della McLaren F1 nella prossima stagione. Correre per un team così mitico e speciale della F1 è un sogno divenuto realtà!". Con questo tweet lo stesso Carlos Sainz jr ha poi annunciato il passaggio alla scuderia che fu di Alain Prost e Ayrton Senna. E ancora: "Sono un tifoso della McLaren da quando riesco a ricordare. È un grande nome nello sport, con un'eredità incredibile, e l'elenco dei piloti che hanno corso per la McLaren nel corso degli anni sono tra gli eroi della Formula 1. Fernando è ovviamente uno di loro, quindi è una cosa particolarmente speciale prendere il suo posto come parte della prossima generazione di piloti spagnoli al volante della McLaren".



Alonso si è congratulato con il connazionale su Twitter. "Grande Carlos. Arrivi in uno dei più grandi team della storia della F1. Spero in questa seconda parte di stagione di porre le basi per un 2019 competitivo. In bocca al lupo!!!".