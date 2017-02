Formula 1, le squadre si presentano: ecco il calendario completo

18 febbraio 2017

A poco più di un mese dal debutto mondiale sulla pista di Melbourne, arriva il calendario completo delle presentazioni delle vetture di Formula 1 per la stagione 2017. La prima scuderia ad alzare i veli sulla propria monoposto sarà la Sauber, mentre per ammirare la nuova Ferrari bisognerà attendere venerdì 24 , quando a Fiorano verrà svelata la vettura frutto del progetto 668. La Mercedes W08 sarà presentata invece il 23 a Silverstone .