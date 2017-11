Formula 1, Hamilton: "Bello lottare con Vettel, vorrei rifarlo"

23 novembre 2017

La gara di Abu Dhabi sarà l'ultima della stagione in Formula 1, in un'annata straordinaria per Lewis Hamilton, che in Messico ha conquistato il quarto titolo della sua carriera. L'inglese della Mercedes, in conferenza stampa, è tornato proprio sul successo di Città del Messico: "E' stato bellissimo vedere tutto il team sul lato della strada e poter festeggiare insieme allo staff".



Non è mancato un elogio particolare a Sebastian Vettel, che a lungo ha conteso ad Hamilton il Mondiale: "E' bello ingaggiare una lotta del genere contro chi ha vinto quattro titoli mondiali, c'è rispetto. Il duello di Spa è stato favoloso, spero di poterlo rifare ancora in futuro". L'inglese e il tedesco sono stati anche protagonisti di un siparietto: "Ho dovuto fare pochi sorpassi quest'anno - dice Hamilton - ma l'ho superato un paio di volte". L'obiettivo della prossima stagione è il quinto titolo, che permetterebbe al neo campione del mondo di agganciare Fangio: "Sono orgoglioso di essere così vicino ad un grande sportivo come Juan Manuel Fangio, è come una divinità per questo sport".