Force India: ultime quattro gare per Nico Hulkenberg

14 ottobre 2016

Nico Hulkenberg nel 2017 non correrà più con la Force India . A comunicarlo è stata la scuderia indiana annunciando che Austin, Messico, Brasile e Abu Dhabi saranno le ultime quattro gare al volante della loro vettura per il tedesco. Si chiude così una storia di cinque stagioni: Hulkenberg, infatti, ha corso nel 2011 e nel 2012 prima di passare in Sauber e poi ritornare in Force India nel 2014.

Il team principal Vijay Mallya l'ha salutato così: "La Force India augura a Nico una nuova avventura in F1. Dopo aver trascorso cinque anni con noi, Nico è diventato un grande amico e ha contribuito enormemente al successo della squadra. È un pilota eccezionale, che ha segnato più punti per questa squadra di chiunque altro. Nico ci mancherà, ma rispettiamo la sua decisione di esplorare nuove opportunità e sarebbe stato sbagliato dire di no".



Il pilota tedesco ha deciso di iniziare una nuova avventura in Renault: "E' sempre stato un mio sogno correre per un team costruttore", spiega Hulkenberg. "La Renault è sempre stata protagonista nel mondo del motorsport, mi vengono in mente bellissimi ricordi. Schumacher, ai tempi in cui correva per la scuderia francese, ha fatto nascere in me la passione per le corse. Voglio contribuire allo sviluppo della macchina e scrivere una nuova storia di successi. Ora però sono concentrato sulla Force India, vogliamo centrare il quarto posto nella classifica costruttori".