Ferrari, Vettel: "Grandissima qualifica" Il tedesco: "Ci aspettavamo una Red Bull così veloce"

26 maggio 2018

Il secondo posto in griglia soddisfa Sebastian Vettel, decisamente ottimista in vista del GP di Monaco: "Sono piuttosto contento, c'è sempre la sensazione di aver potuto fare qualcosa di più, ma Daniel ha fatto una grandissima qualifica e siamo in buona posizione". "Ci aspettavamo - spiega ancora il ferrarista - che la Red Bull fosse veloce, per noi la cosa importante è che la macchina ha potenziale, è migliorata parecchio e dobbiamo cercare di sprigionarlo".

E ancora: "Credo che le Red Bull fossero semplicemente un pochino più veloci. Qui è importante il carico aerodinamico e loro ne hanno tanto. Sono contento ma non del tutto per la mia soddisfazione personale, la prima curva proprio non riuscivo a farla come volevo. Non riuscivo far funzionare bene le gomme. Qui è fondamentale essere davanti - conclude Vettel - dobbiamo concentrarci sulla partenza, sarà una gara lunga".

RAIKKONEN: "PICCOLO ERRORE IN CURVA 1" "Abbiamo faticato a far lavorare le gomme, credo di aver commesso un piccolo errore alla curva 1". Kimi Raikkonen sintetizza così le sue qualifiche del GP di Monaco che lo hanno visto classificarsi al quarto posto. "Il gap è questo - aggiunge il pilota finlandese della Ferrari - non siamo contenti al 100% per come sono andate le cose. Ci aspettavamo un risultato diverso. Vediamo cosa accadrà domani, cercheremo di fare le cose giuste al momento giusto".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X