Ferrari, Raikkonen risponde ad Arrivabene: "Non è stato un disastro"

8 giugno 2015

Il podio perso a Montreal ha fatto arrabbiare il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ("non ci sono scuse, questo è un podio buttato via") e il giorno dopo è arrivata la replica di Kimi Raikkonen: "Non è stato un disastro. Forse non il miglior nostro weekend, ma comunque ne siamo usciti con un quarto e un quinto posto - le parole del finlandese ad Autosport - Abbiamo fatto del nostro meglio su un circuito difficile".

L'aria che si respira in casa Ferrari non è delle più salubri. Per la prima volta in stagione la Rossa non è salita sul podio e la cosa non è andata giù ad Arrivabene, che a fine corsa non le ha certo mandate a dire a Raikkonen, reo di aver vanificato il terzo posto con un testacoda appena dopo il secondo cambio gomme. Un errore che ha permesso al connazionale Bottas di salire sul gradino più basso del podio e ha reso ancora più tesi i rapporti con la scuderia.



Non è infatti un mistero che a Maranello sono davvero soddisfatti di Vettel, mentre nutrono più di qualche dubbio su Raikkonen, a cui potrebbe non essere rinnovato il contratto. Il finlandese per ora guarda avanti e spera di ridurre il gap con le Mercedes: "Per cercare di raggiungere le Mercedes penso che dobbiamo migliorarci in ogni area - ha proseguito l'ex campione del mondo -. Lo abbiamo fatto finora e lo sviluppo e' stato evidentemente, la macchina va bene, ma c'e' ancora molto lavoro da fare".