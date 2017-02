Ferrari, Arrivabene: "Emozionato per la nuova macchina"

24 febbraio 2017

L'eccitazione del primo giorno di scuola per Maurizio Arrivabene, visibilmente emozionato nel parlare della nuova monoposto di casa Ferrari, attribuendo il giusto merito a chi, dietro le quinte, ha collaborato: "É il frutto di un lavoro di squadra. Tutti hanno contribuito con grande dedizione estrema, professionalità ed attenzione. Il team è stato grande". Ora testa a Barcellona per la prima prova ufficiale: "Andremo con i piedi per terra per fare le due settimane di programma previste", chiosa il team principal Ferrari.