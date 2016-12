F1, Vettel accusa Kvyat: "Mi sei venuto addosso come un razzo"

17 aprile 2016

"La mia partenza non è stata perfetta, mi sono trovato in mezzo, Kvyat è arrivato con molta velocità e Kimi è arrivato a sinistra e non ho potuto far altro che prenderlo. Non è stata la cosa migliore per il team, mi dispiace molto. E' chiaro che sono molto dispiaciuto per quello che è successo, non è una bella cosa finire contro una macchina che ha i tuoi stessi colori. Peccato perchè questo ha rovinato la gara mia e di Kimi. In fin dei conti abbiamo avuto fortuna a poter proseguire e la safety car un pò ci ha aiutato", ha aggiunto Vettel. "Penso d'aver fatto una bella partenza, ho visto lo spazio e ho cercato di andare dentro, certo ho rischiato, ma continuerò a farlo", la difesa di Kvyat.



Kimi Raikkonen ha incassato il colpo, nel vero senso della parole, come è nel suo stile. "La partenza è stata un disastro. Poi ho cercato di fare il massimo possibile. E' stata una corsa non facile ma qualcosa ho ottenuto. In realtà non so cosa sia suaccesso in partenza. Sono stato colpito e sono andato in testacoda. Ho forato anche l'anteriore sinistra ed ho avuto un danno all'ala anteriore ma non ho visto quel che è accaduto. Una volta rientrato in pista mi sono trovato più o meno in ultima posizione e non avevo un buon feeling con la macchina, ma ho cercato di dare il massimo per rimontare. Seb è venuto da me a scusarsi dopo la gara ed è chiaro che non l'ha fatto apposta, ma per la gara purtroppo questo non cambia le cose", le sue parole.