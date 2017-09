F1, ufficiale: si correrà a Singapore fino al 2021

15 settembre 2017

Ora è ufficiale: la Formula 1 correrà a Singapore fino al 2021. L'annuncio, un po' a sorpresa, è stato dato da Liberty Media poco prima del via della prima sessione di prove libere. Una conferma importante per quello che nel 2008 è stato il primo Gran Premio della storia corso in notturna. Il circuito cittadino di Marina Bay, dunque, resterà in calendario almeno per i prossimi quattro anni.