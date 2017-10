F1 Stati Uniti, Vettel: "Più veloci del previsto, abbiamo un buon ritmo gara"

22 ottobre 2017

Per Seb non è stato un periodo semplice, dopo il triplice disastro asiatico e l'addio (di fatto) alle speranze iridate. Dopo che anche il weekend americano sembrava essere partito in salita, però, è riuscito a trovare lo spunto buono al momento decisivo: "Venerdì avevamo avuto qualche problemino e non mi sentivo tanto a mio agio. I ragazzi hanno fatto un lavoro enorme per sostituire il telaio durante la notte. Nelle ultime settimane hanno fatto sforzi immani, sempre tutto a tempo di record. Oggi le sensazioni erano davvero ottime. Ho faticato a trovare il ritmo all'inizio della qualifica, ma sapevo di poter far bene. La gara? Ho girato poco sui long run, è vero, ma siamo a fine stagione siamo tranquilli che sapremo affrontare la gara al meglio".



Meno sorridente, naturalmente, il compagno di team Raikkonen: "Non posso essere soddisfatto della quinta posizione. Comunque abbiamo dato il massimo e la macchina è andata meglio rispetto all'inizio del weekend. Il caldo? Non so se ci aiuterà in gara...qualunque sia la condizione, sarà la stessa per tutti".