F1 Spagna, Vettel: "Ho fatto il possibile. Bottas? Dentro solo per rallentarmi"

14 maggio 2017

Sebastian Vettel abbozza un sorriso dopo il secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Spagna: "Oggi sono partito bene e ho spinto il più possibile. Ce l'ho messa tutta per stare davanti, poi Hamilton mi ha sorpassato. La Mercedes ha tenuto in pista Bottas solo per rallentarmi, ma fa parte del gioco". Raikkonen, dopo il ritiro, non vuol sentire parlare di classifica mondiale: "È ancora lunga, ma in questo momento non è il mio primo pensiero".