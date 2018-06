F1 Spagna, Hamilton: "Una pole che ci voleva"

12 maggio 2018

Lewis Hamilton è soddisfatto di aver ritrovato una pole che gli mancava dalla gara inaugurale in Australia: "Sono stati tempi di qualifica molto ravvicinati, ma io avevo bisogno di questa pole, mi mancava da un po' - ha detto il britannico - Ho provato a fare il record in tutti e tre i settori, mi sono dovuto accontentare di quello centrale". Determinato il compagno di team Bottas , 2°: "Peccato per la pole, ma in gara darò tutto per cercare la vittoria".

Il campione del mondo, nonostante la gioia, ha però voluto smorzare eventuali facili entusiasmi: "Armonia ritrovata con la W09? No non direi, mi manca ancora qualcosa. Dal mio punto di vista se Valtteri è solamente a mezzo decimo da me significa che c'è ancora da lavorare", ha detto con non certo una grande eleganza nei confronti del compagno di team.



Bottas, dal canto suo, guarda a domenica: "Siamo stati molto vicini, come per tutto il weekend. Mi sono divertito anche se ho rovinato il primo tentativo nel Q3. Volevo fare un buon giro finale e mi è uscito discretamente. Peccato aver mancato la pole per così poco (40 millesimi, ndr), ma la gara è domani. Sicuramente daremo tutto e cercheremo di portare a casa la vittoria che meritavamo a Baku“.