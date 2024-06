Zirkzee si complica: ritorno di fiamma del Bayern. La Premier spinge per Sesko

MILAN

I rossoneri devono fare in fretta per la punta: non si perdono di vista nemmeno Guirassy e Gimenez

© Getty Images Si complica la pista Zirkzee per il Milan. Dalla Germania giungono conferme in merito al ritorno di fiamma del Bayern Monaco per la punta olandese, autrice di una stagione super al Bologna. Un cambio di rotta inaspettato da parte dei bavaresi che potrebbero riportarsi a casa l'ex Parma a prezzo di saldo. Il motivo? La clausola inserita nel contratto stilato ai tempi col Bologna. Versando 'solo' 20 milioni di euro, i tedeschi si assicurerebbero la punta senza dover partecipare ad aste. I dirigenti del Bayern ci stanno pensando sul serio: a spingere in tale direzione il nuovo tecnico Vincent Kompany, che ha ben lavorato con Zirkzee nella stagione 2021-22 all'Anderlecht (18 gol in 47 presenze con l'ex difensore in panchina).

Un bel guaio per i rossoneri, che anche sul fronte Sesko devono fare i conti con una concorrenza niente male. Diversi club della Premier League in particolare, hanno puntato il 21enne che può liberarsi dal Lipsia pagando la clausola rescissoria da 65 milioni di euro (esercitabile fino al termine di giugno). L'Arsenal è in forte pressing, anche Chelsea e Manchester United ci stanno pensando: il calciatore, che non chiude le porte a una permanenza in Germania, prenderà una decisione prima dell'inizio degli Europei.

La punta è una priorità assoluta in quel di Milanello: nei radar c'è sempre Serhou Guirassy (attenzione al Borussia Dortmund che lo cerca con insistenza) senza dimenticare Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord. Il 23enne è da tempo sui taccuini di Moncada, che lo scorso aprile ha ricevuto i suoi agenti nella sede di Via Aldo Rossi.