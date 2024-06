Petrucci aspetta Danilo Gallinari: "Felice se viene, è una garanzia"

NAZIONALE

Due anni dopo il terribile infortunio prima di EuroBasket 2022, Danilo Gallinari è pronto a indossare nuovamente la maglia azzurra: entro un paio di giorni le convocazioni di Pozzecco per il Preolimpico

© IPA La missione Parigi 2024 sta per iniziare. Domani o al massimo martedì Gianmarco Pozzecco diramerà l'elenco dei convocati per il raduno in preparazione al Preolimpico di inizio luglio. E in Trentino, a partire dal 14 giugno, ci dovrebbe essere il ritorno più atteso: quello di Danilo Gallinari.

Ne ha parlato il presidente federale Gianni Petrucci, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Gallinari? È sempre Gallinari, è una garanzia. Se viene sono contento".

L'Italbasket, durante la preparazione in Trentino, affronterà in amichevole la Georgia a Trento il 23, mentre due giorni dopo sfiderà la Spagna di Sergio Scariolo al WizinkCenter di Madrid. Due test importanti per arrivare pronti a San Juan in Portorico, sede del Preolimpico in programma dal 2 al 7 luglio: "Tutti danno per favorita la Lituania - ha continuato Petrucci - ma lo sport spesso va contro pronostico, guardate l’Atalanta. Mi piacerebbe che l’Italia si comportasse come l’Atalanta. Gli assenti a partire da Fontecchio? Dispiace, ma mi fido dei presenti".

Tra i convocati non ci sarà sicuramente Darius Thompson, il playmaker dell'Efes che ha da poco ottenuto il passaporto italiano per aver sposato una ragazza italiana conosciuta quando giocava a Brindisi. La sua storia con la maglia azzurra, nel caso, inizierà dopo l'estate.