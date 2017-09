F1 Singapore, Verstappen: "Io vittima incolpevole"

17 settembre 2017

Max Verstappen non ci sta a fare da capro espiatorio per quanto accaduto al via del GP di Singapore, quando è stato protagonista di un clamoroso incidente che ha compromesso definitivamente la gara di entrambe le Ferrari: "Vettel ha cominciato a stringermi sulla sinistra - ha detto l'olandese della Red Bull - Poi ho visto Raikkonen arrivare a destra e mi sono ritrovato nel loro sandwich, io cosa potevo fare?"

Max spiega così la dinamica del fattaccio: "Avevo Raikkonen da una parte e Vettel dall'altra, con le mie gomme anteriori in mezzo alle loro posteriori. Non capisco la scelta di Seb di chiudermi, lui è in lotta per il campionato, poteva semplicemente lasciarsi sfilare e sarebbe comunque stato davanti a Hamilton. Se si fosse ritrovato dietro a Kimi lui gli avrebbe restituito la posizione. È un errore che gli costa tantissimo. Incidente di gara? No, io sono stato una vittima incolpevole, sono solo contento che alla fine non l'abbia pagata solo io".