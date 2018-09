F1 Singapore, Hamilton: "Noi e le Ferrari molto vicini"

14/09/2018

Lewis Hamilton ora ci crede, visto il minimo distacco tra Ferrari e Mercedes emerso al termine del venerdì di libere a Singapore: "Questa è una pista veramente incredibile e non vedo l'ora di disputare le qualifiche" ha detto il leader del mondiale, che ha poi messo in evidenza il poco gap tra la sua monoposto e quella di Raikkonen (appena 11 millesimi) su un tracciato che sulla carta avrebbe dovuto sfavorirlo: "Siamo molto vicini".

Lewis ha analizzato così la sua giornata: "La prima sessione è stata buona, anche se i tempi mostravano qualcosa di diverso visto che non abbiamo usato le hypersoft. Dopodiché bbiamo seguito il nostro programma, provato alcune opzioni differenti e ottenuto buoni risultati. Siamo stati molto vicini alle Ferrari, ma solo domani scopriremo davvero quanto sono veloci loro. La pista? È pazzesca, siamo molto più veloci di un anno fa, ma questo rende i giri ancora più difficili a causa della forza G che è cresciuta. Dobbiamo reagire più velocemente e fa un caldo incredibile nell'abitacolo. Cominci a sudare ancora prima di entrare in macchina...Penso di aver perso un paio di chili in FP2. Vedremo come andrà domani, ma al momento penso che in gara possa essere una battaglia a tre, tra noi, Ferrari e Red Bull".