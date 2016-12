F1, Rosberg: "Impossibile avere buoni rapporti con Hamilton"

30 novembre 2016

"Siamo stati amici da giovani e per questo ci rispettiamo - ha aggiunto Rosberg - e questo aiuta un po'. Non so come si senta adesso Hamilton ma so come mi sono sentito io nel 2014 e nel 2015, quando lui ha vinto il mondiale. Per me fu difficile sopportare e ora Lewis avrà bisogno di un po' di tempo per elaborare la cosa''.