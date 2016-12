F1, rivoluzione qualifiche: in due si giocheranno la pole

24 febbraio 2016

Rivoluzione in vista nel mondo della Formula 1. Lo Strategy Group, di concerto con la Commissione del circus, ha approvato un nuovo sistema di qualifiche per cercare di rendere più spettacolare l'intero Mondiale, a partire dalla prima gara del 2016 il 20 marzo in Australia. Dopo 7 minuti dall'inizio del Q1 il pilota più lento verrà eliminato. Ogni 90 secondi la stessa sorte capiterà ai peggiori: saranno quindi solo in 2 a giocarsi la pole.