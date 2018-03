F1, Ricciardo va a scuola di drifting a Melbourne

23 marzo 2018

Quale modo migliore per prepararsi al primo Gran Premio della stagione se non con un giro di pista "di traverso"? Deve averlo pensato Daniel Ricciardo, pilota della Red Bull, che ha accettato l'invito di "Mad" Mike Whiddett, pilota neozelandese di drifting, per un tour all'Albert Park di Melbourne ad alto contenuto di adrenalina. "È stato bello perché ci sono molte combinazioni destra-sinistra e sinistra-destra in cui un'auto come questa si muove alla grande. È come se la pista fosse costruita per fare drifting! Mike è davvero un "matto" ed è stato molto divertente", ha dichiarato un entusiasta Ricciardo. "È stato un onore "driftare" qui con la mia Madza MX-5. Lasciare a bocca aperta i team di F1 ed essere guardati con rispetto e ammirazione è stato davvero un onore per me", ha spiegato Whiddett.