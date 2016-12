F1, Perri è sicuro: "Salveremo il Gp di Monza"

30 marzo 2016

Non tutto è perduto per il Gp di Monza. "Poco fa ho parlato con il mio delegato di Monza e mi ha detto che il Gran Premio lo salviamo", ha spiegato Oreste Perri, presidente del Coni Lombardia, rassicurando tutti sul futuro della Formula 1 nell'autodromo brianzolo. "Bisognerà continuare a lavorare per mantenerlo perché non voglio che sia salvato per un anno solo e poi si ritorni a parlarne", ha aggiunto.