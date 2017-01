F1, Pascal Wehrlein alla Sauber

16 gennaio 2017

La Sauber F1 ha ufficializzato l'ingaggio di Pascal Wehrlein per il campionato 2017. Il 22enne pilota tedesco, tra i papabili per sostituire Nico Rosberg alla Mercedes, prende il posto di Felipe Nasr e andrà a far coppia con lo svedese Marcus Ericsson. "Sono davvero molto felice di entrare a far parte del team Sauber nel 2017 - ha spiegato - per me si tratterà di una nuova sfida e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Wehrlein è stato ingaggiato nel 2014 come terzo pilota dalla Mercedes e spedito nell'ultima stagione alla Manor per fare esperienza. Uno solo il punto conquistato nel Mondiale, nel GP d'Austria. A lungo è stato nella lista dei possibili sostituti di Nico Rosberg alla Mercedes, prima che la scuderia tedesca scegliesse un pilota di maggiore esperienza come il finlandese Bottas, il cui annuncio è stato anticipato su Twitter dalle stesse Frecce d'Argento.



"Il nostro obiettivo è stabilizzarci come team a centro classifica e conquistare punti con regolarità. Darò il mio meglio per la Sauber e voglio ringraziare tutto il team per avermi dato questa grande chance. Sicuramente ringrazio anche la Mercedes per il supporto concessomi" le parole del tedesco.



A dare il benvenuto al campioncino tedesco ci ha pensato Monisha Kaltenborn, team principal della scuderia svizzera. "Siamo felici di poter confermare Pascal come nostra seconda guida per il Mondiale 2017 di F.1. Nel corso della sua carriera Pascal ha mostrato tutto il suo talento e noi crediamo che possa fare molto bene anche con noi. L'anno scorso, nella sua prima stagione in Formula Uno, ha mostrato il suo potenziale, conquistando un punto nel GP d'Austria a Spielberg. Sono fiduciosa, perché penso che Pascal e Marcus siano una line up molto solida per il 2017".