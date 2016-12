F1, la Manor porta il primo indonesiano

18 febbraio 2016

Nelle quattro precedenti annate Haryanto ha corso in GP2, vincendo tre gare nel 2015 e chiudendo quarto in classifica. L'esordio in F1 avverrà il 20 marzo con il Gp d'Australia. "Melbourne - commenta Haryanto - sarà un grande momento per me, il mio Paese e i miei sostenitori. Devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati accanto sin dall'inizio: questa è l'occasione per ripagare la fiducia ricevuta e rappresentare l'Asia in F1". La britannica Manor quest'anno utilizzerà motori Mercedes.