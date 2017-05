F1, il ritorno di Button: "Bellissimo essere di nuovo qui"

24 maggio 2017

"La preparazione è andata bene anche se non ho ancora guidato la macchina con queste nuove regole – spiega in conferenza stampa -. Era totalmente inutile fare dei test in Bahrain, è un circuito troppo diverso rispetto a Montecarlo. Ho preferito fare molti giri col simulatore, i piloti adorano utilizzare questo sistema. Dovrò capire come adattarmi alle gomme e cercherò di impegnarmi al massimo per risolvere questi problemi. Macchine più larghe? Non saprei però credo che sarà uno shock un po' per tutti", ha analizzato il campione del mondo 2009.



Button conosce benissimo il circuito di Montecarlo, ci ha vinto nel 2009 e si presenta senza alcun tipo di pressione: "Sono rilassato e molto emozionato. E' interessante e speciale tornare proprio a Monaco, ho vinto una volta in 17 anni, è emozionante, salirò in macchina e farò del mio meglio come ho sempre fatto, ma non sento particolare pressione". Jenson ha accettato di tornare in pista dopo mesi di stop: "Ho chiesto ai miei cani e alla mia fidanzata se potevano sopportare la mia assenza per qualche giorno".



Battute a parte il britannico ha spiegato: "Forse avrei voluto avere più tempo per prepararmi ma fa parte del gioco, fisicamente sto bene, ho con me il mio massaggiatore. Sarà una sfida eccitante e non vedo l'ora di scendere in pista. La mia forma? Non mi sono rilassato molto, mi sono allenato un sacco per il triathlon, la mia passione".