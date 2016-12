F1, Hamilton: "Il weekend è iniziato bene"

17 giugno 2016

Lewis Hamilton ha iniziato con il piede giusto, ben schiacciato sul'acceleratore, il fine settimana del GP d'Europa a Baku. "Sì, è stata una buona giornata per me e un bel modo di iniziare il weekend. La pista non è facile: non tanto per il disegno particolarmente difficile da imparare, quanto perché è molto scivoloso. Assomiglia a Monaco per frenate e barriere, ma si arriva a velocità più alte", ha ammesso l'inglese.